Hitzanger Johnny Lion (77) overleden

De Nederlandse hitzanger Johnny Lion is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat meldt goede vriend Rob de Nijs op zijn Facebookpagina.

“Vanavond kwam het trieste bericht dat John na een periode van ziekte is komen te overlijden. R.I.P John”, schrijft De Nijs donderdagavond op Facebook. De twee zangers werkten gedurende hun carrières regelmatig samen. John leed aan de ziekte van Alzheimer en had longkanker.

Carrière

Johnny begon zijn carrière met een paar schoolvrienden in 1959 met de band Johnny & His Jewels, dat later omgedoopt werd tot The Jumping Jewels. Die band scoorde een nummer 1-hit in 1961 met het nummer Wheels. In 1965 verliet hij de band en ging solo verder.

Sophietje

Zijn grootste hit scoorde Johnny (die eigenlijk John van Leeuwarden heet) in 1965 met Sophietje. Ook de single Tjingeling was een succes, ook al haalde dat nummer de de top 10 net niet. Later werd zijn nummer Alleen in Dallas nog een bescheiden hit.

Bron & beeld: ANP