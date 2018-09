Fans maken zich zorgen om gevaarlijke 'hobby' van Bridget Maasland

Bridget Maasland heeft een nieuwe video geplaatst op social media om haar nieuwe reisvlog te promoten. Maar dat schiet bij fans een beetje in het verkeerde keelgat.

Want wat zien we nou? Bridget met een geweer? En betekent dit dat ze gaat jagen?

We zien in de video hoe ze met een geweer schiet en vervolgens zien we zebra’s op een veld staan. Je moet er niet aan denken, maar het zal toch niet dat Bridget voor een video gaat jagen? “Eerst zebra’s, dan haal je de trekker over, ik weet dat je ’t nooit zou doen, maar joh…”, laat iemand weten onder haar video.

Bron & Beeld: Instagram