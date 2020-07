Een heerlijke Griekse salade, wat souvlaki en laten we de moussaka niet vergeten. De koninklijke familie kan tijdens hun vakantie in Griekenland zich heerlijk te buiten laten gaan aan het lekkere eten dat het land te bieden heeft. Maar dankzij Máxima’s hobby hoeft ze niet bang te zijn dat de Griekse kilo’s aan haar heupen blijven plakken.

De koningin houdt ervan om tijdens de vakanties zelf te koken. En als er niet gekookt wordt, dan gaat de familie gezellig uiteten.

De favoriete vakantiehobby van Máxima

Koningshuisdeskundige Justine Marcella onthult in RTL Boulevard dat Máxima er tijdens haar vakantie verschillende vakantiehobby’s op nahoudt, waaronder zwemmen. Vervelen is er dus niet bij tijdens de vakantie. De Griekse villa van de Oranjes is voorzien van alle luxe snufjes die een mens zich maar kan wensen.