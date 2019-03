Hockeyster Ellen Hoog bevallen van haar eerste kindje

Voormalig hockeyster Ellen Hoog (32) is bevallen van haar eerste kindje. Dat maakt ze op Instagram bekend.

Het meisje heeft de naam Bowie Mae de Lang gekregen. Bij de foto schrijft ze: “Bowie Mae de Lang 💕 Ze is er!!! En het gaat hartstikke goed met deze kleine troublemaker! #verliefd #verliefd #verliefd.”

De vader van het meisje is oud-voetballer Kelvin de Lang. De twee zijn sinds 2013 samen. Eind 2015 ging Kelvin in New York voor Ellen op zijn knieën.

Bron: Instagram