Hoe besmettelijk ben je als je wel corona hebt maar niet ziek bent?

Stel je hebt het coronavirus, maar vanwege je goede weerstand voel je je eigenlijk niet ziek. Hoe besmettelijk ben je dan voor anderen?

Sinds de coronamaatregelen door de overheid zijn versoepeld, zoeken mensen elkaar steeds vaker op. We willen weer terug naar het oude normaal: leuke dingen doen en familieleden en vrienden ontmoeten. Maar hierdoor laait het aantal coronabesmettingen weer op.

Minder risico

Op dit moment zijn er vooral zorgen over het relatief grote aantal besmettingen onder jongeren. Zij lopen veel minder het risico om ziek te worden. Maar hoe zit het dan als ze wel besmet raken met het virus? Hoe besmettelijk zijn zij dan voor anderen?

Als je zelf besmet bent geraakt met virus, kun je door middel van niezen of hoesten het virus overdragen. Maar wat als je geen of milde klachten hebt? Je hebt geen koorts, je bent niet echt verkouden en hoest bijna niet. Kun je anderen dan wél besmetten? Ja, het is bewezen dat ook mensen zonder symptomen anderen kunnen besmetten. Er zijn drie verschillende soorten verspreidingen: symptomatisch, asymptomatisch en presymptomatisch.

De verschillen

Stel je raakt besmet en je hebt last van diverse symptomen, zoals neusverkoudheid, hoesten, vermoeidheid, koorts en kortademigheid. Dan ben je symptomatisch. Heb je nu nog nergens last van, maar zijn de symptomen zich nog aan het ontwikkelen? Dan noem je dat presymptomatisch. Als laatste kun je ook de hele periode nergens last van hebben. Dit wordt asymptomatisch genoemd.

Wél besmettelijk

In alle drie de gevallen ben je besmet het coronavirus, maar alleen de mensen die ook daadwerkelijk symptomen vertonen, blijven thuis en laten zich testen. Dit is ook belangrijk, want zij het meest besmettelijk. Maar de anderen gaan gewoon hun gang, terwijl zij misschien ook besmettelijk zijn voor anderen. Dit hangt van verschillende factoren af, zoals het aantal virusdeeltjes dat zich in jouw lichaam bevindt en hoeveel contact je hebt met anderen.

Een duidelijk antwoord op de vraag hoe besmettelijk je bent als je wel corona hebt maar niet ziek bent, is er dus eigenlijk niet. Maar één ding is wel duidelijk: je kunt altijd beter het zekere voor het onzekere nemen. Dus hou je zoveel mogelijk aan de richtlijnen en probeer altijd en overal die 1,5 meter afstand te bewaren.

Bron: NOS op 3. Beeld: iStock