Zo gaat het nu met de winnaars van ‘The voice senior’

Onlangs is het derde seizoen van The voice senior van start gegaan. Elke vrijdagavond proberen zangers en zangeressen door te breken bij het grote publiek. Op latere leeftijd.

Maar wat is er eigenlijk gebeurd met de eerste 2 winnaars van de talentenjacht?

Tvgids.nl zocht uit wat er van de eerdere winnaars terecht is gekomen.

Jimi Bellmartin (71) had Gerard Joling en Gordon (Geer & Goor) als coach en wist daarmee de 1e editie in 2018 te winnen.



De zanger was niet geheel onervaren toen hij meedeed aan het tv-programma. Zo was hij van 1970 tot 1982 soulzanger en bracht hij toen verschillende singles uit. Sinds 2007 is hij zanger bij de band The soul snaters.

Na de winst mocht Jimi een album opnemen en optreden in Ziggo Dome. Later trad hij ook nog op in de Johan Cruijff Arena tijdens de concerten van De toppers. Over het album was hij tevreden, liet hij weten aan Omroep Brabant. “Het is geworden wat wij wilden. Ik zing boven mijn kunnen.”

Hij stond op het punt een theatertour te doen, maar we weten allemaal wat er dit jaar gebeurde…

Ruud Hermans

Ook deze zanger had er al een hele zangcarrière opzitten voor hij meedeed aan de blind auditions. De Tilburger sloot zich in 1973 aan bij de band Tumbleweeds en vertrok naar Amerika om door te breken. Dat lukte helaas niet, maar de band had in 1975 wel een nummer een-notering in de Nederlandse hitparade.

In de jaren 80 presenteerde Ruud Hermans (69) nog een paar radioprogramma’s, maar toen besloot hij een carriereswitch te maken en werd hij uitvaartbegeleider. Dat werk blijft hij doen.

Ruud zou dit jaar een theatertour doen, maar die werd geannuleerd door de coronacrisis. Wanneer hij alsnog de theaters ingaat, is onduidelijk.

Bron: tvgids.nl, Omroep Brabant. Beeld: Brunopress