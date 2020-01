Leven na GTST: hoe gaat het nu met deze acteurs...

Is er een leven na Goede tijden, slechte tijden? We beantwoorden die vraag aan de hand van 9 acteurs die vroeger een rol speelden in de soap. Hoe is het nu met hen? En wat hebben ze na GTST allemaal nog gedaan?

Bas Muijs – Stefano Sanders

Bas Muijs was 7 seizoenen lang in Goede tijden, slechte tijden te zien. Hij vertolkte de rol van Stefano Sanders, in eerste instantie van 1999 tot 2005, later ook nog van 2009 tot en met 2014. Ondanks dat hij Meerdijk inmiddels al een paar jaar verlaten heeft, is Muijs nog steeds actief als acteur. Hij speelde recent in de kinderfilm De schippers van de kameleon. Daarnaast staat Muijs regelmatig in het theater en heeft hij een eigen radioprogramma op Omroep West.

Koert-Jan de Bruijn – Dennis Alberts

Koert-Jan de Bruijn was van 2002 tot 2009 in GTST te zien als Dennis Alberts. Hoewel hij al een hele poos niet meer te zien is in de soap, voelt het als de dag van gisteren dat we achter de waarheid over zijn ouders kwamen. Tegenwoordig richt De Bruijn zich op presenteren. Zo kun je hem bijvoorbeeld gezien hebben als presentator van House Vision, RTL Snowmagazine en Ik kom bij je eten. Meer recent presenteerde hij de RTL-programma’s Off piste en Ik BBQ voor jou.