Hoe koningin Máxima de Nederlandse monarchie redde

Zij is alles voor hem, zei Willem-Alexander tegen journalist Wilfried de Jong. Wij snappen dat. Ze betekent namelijk ook heel veel voor ons. Koningin Máxima kwam, zag en overwon.

Hij vroeg haar ten huwelijk op de bevroren vijver van Huis ten Bosch. Willem-Alexander had rozen en champagne in de struiken verstopt. Zijn aanzoek deed hij in het Engels, om zeker te weten dat Máxima het zou verstaan. “Je wil niet dat haar eerste reactie is: wat zeg je?” verklaarde hij in het officiële verlovingsinterview in 2001. Máxima jubelde meteen: “Ja!”

De toenmalige kroonprins had lang getwijfeld, vertelde hij in datzelfde interview. Kon hij het Máxima aandoen met hem te trouwen gezien zijn positie? Dat hij het toch deed, werd de beste zet van zijn leven. Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor de monarchie, die voor Máxima’s entree een saai imago had. Jongeren waren niet geïnteresseerd in de op jaren zijnde koningin Beatrix, of in de stroeve, niet speciaal knappe kroonprins, die weinig zin leek te hebben om zijn moeder op te volgen.

Máxima bleek een troefkaart. Met haar charisma gaf ze het koningshuis weer glans. Vanaf de verloving streefde ze de Oranjes ver voorbij in populariteit. Haar geheimzinnige macht om het publiek te betoveren heeft in de wandelgangen een eigen naam: de Max-factor, tot blijdschap van de fabrikant van het gelijknamige make-upmerk.

Willem-Alexander lijkt er geen last van te hebben dat zijn vrouw meer aanhang heeft dan hij. Het koninklijk huwelijk staat bekend als uitzonderlijk goed. In 2017 zei de koning tegen interviewer Wilfried de Jong over Máxima: “Zij betekent alles voor mij, mijn geluk thuis, mijn kinderen, alles heb ik dankzij haar. (…) Ze is heel erg zorgzaam, vergevingsgezind, ook als ik af en toe nukkig ben.”

Een klein deukje

Koningin Máxima maakt jegens hem geen misbruik van haar status als publiekslieveling. Als hij bij openbare gelegenheden naast haar staat, laat ze hem het licht vangen, terwijl ze respectvol naar hem opkijkt. “Dat kan misleidend zijn”, zegt een Argentijnse kennis van de familie Zorreguieta. “Bij de Argentijnse Basken, waar Máxima uit voortkomt, zijn de vrouwen de baas in het gezin. Ze leggen hun mannen in de watten, zodat die dat niet doorhebben.”

Volgens Willem-Alexander is de band tussen de echtelieden in ieder geval zeer gelijkwaardig, zo benadrukte hij in het interview met Wilfried de Jong: “Máxima is kritisch, een maatje, een sparringpartner.” Aan dat soort uitspraken kleeft een risico. Dat bleek bijvoorbeeld in oktober 2020, toen Willem-Alexander zijn gezin tijdens de coronacrisis meenam op vakantie naar Griekenland. De storm van kritiek knaagde ook aan Máxima’s reputatie. Had zij haar man als ‘kritische sparringpartner’ niet kunnen behoeden? Had ze hem misschien zelfs aangemoedigd? Het is een klein deukje in haar onaantastbare populariteit.