Hóe leuk: de kerstspecial van William en Kate is straks ook bij ons op tv te zien

Fans van de Britse royals kunnen op Tweede Kerstdag hun hart ophalen: ‘A Berry Royal Christmas’, de kerstkookshow met prins William en Kate Middleton, is dan namelijk op Nederlandse televisie te zien.

24Kitchen zendt de kerstspecial met de Britse royals uit.

Samen koken

In ‘A Berry royal Christmas’ koken William en Kate een kerstmaaltijd voor vrijwilligers van verschillende doelen. Dit doen zij samen met Mary Berry, een jurylid uit ‘The Great British Bake off’. Het trio bezoekt hiervoor verschillende organisaties, waaronder een daklozenopvang en de allereerste alcohol-loze bar ooit in Engeland. Ook vertellen de 2 royals openhartig over elkaars kookkunsten en hun kinderen.

A Berry royal Christmas is op donderdag 26 december om 20.00 uur en nog eens om 23.30 uur te zien op 24Kitchen.

Dit bericht bekijken op Instagram It’s getting very competitive in the kitchen… #ABerryRoyalChristmas Een bericht gedeeld door Kensington Palace (@kensingtonroyal) op 16 Dec 2019 om 11:30 (PST)

Bron: Televizier. Beeld: Getty Images