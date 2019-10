Hóe leuk: Maroon 5 onder indruk van onze eigen Miss Montreal

Dat Sanne Hans (beter bekend als Miss Montreal) een aardige noot kan zingen, wisten we natuurlijk al. Maar nu heeft de zangeres er een wel héél bijzondere fan bij. Niemand minder dan de Amerikaanse band Maroon 5 complimenteerde de zangeres namelijk met haar optreden.

De zangeres coverde tijdens de 538 TOP 50 LIVE het nieuwste nummer van Maroon 5 (Memories) en deed dat zó goed dat ze een complimentje kreeg van de band zelf.

Enthousiaste reacties

Een video van het optreden van Sanne werd op Facebook gedeeld en het duurde niet lang voordat de positieve reacties binnenstroomden. Luisteraars zijn diep onder de indruk van de cover en ook Maroon 5 is ontzettend lovend, zo is te zien in deze screenshot:

Nieuwsgierig naar het optreden? Hieronder kun je deze terugluisteren:

