Hoe nagelbijten de 57-jarige Ricky bijna fataal werd

Nagelbijten is een vervelende, maar vrijwel onschuldige gewoonte. Toch kan het in zeldzame gevallen levensgevaarlijke situaties opleveren. De 57-jarige Ricky uit Schotland weet hier alles van: hij belandde in het ziekenhuis nadat hij een stukje van zijn nagel afbeet.

Om te voorkomen dat dit ook anderen gebeurt doet hij nu zijn verhaal.

Klein wondje

In januari van dit jaar beet Ricky Kennedy zijn nagel een klein stukje té ver af. Er ontstond een wondje op zijn duim en niet veel later kwam er ook een blaar op. “Het was maar een klein wondje,” zo vertelt hij. “Ik had al honderden keren zo’n wondje gehad. Dat dit me bijna het leven heeft gekost is angstaanjagend.”

Infectie

Omdat zijn duim pijn bleef doen ging hij naar dokter. Daar kreeg hij antibiotica voorgeschreven. Dit bleek echter niet te helpen: de infectie verspreidde zich verder via zijn bloed. Het was zelfs zichtbaar op zijn arm en borststreek.

Bloedvergiftiging

Ricky had hoge koorts en kreeg steeds meer moeite met ademhalen. “Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg en zou sterven.” Zijn vrouw Ghislaine (65) belde een ziekenwagen en Ricky werd met spoed naar een ziekenhuis in Glasgow gebracht. Daar kreeg hij te horen dat hij bloedvergiftiging had en dat zijn overlevingskans slechts 50 procent was.

Bacteriën

Nogal bizar als je bedenkt dat dit allemaal door nagelbijten is gekomen, maar volgens dokter Alexander Wilmer van het UZ Leuven kan dit inderdaad gebeuren. Een bloedvergiftiging is het gevolg van een ernstige bacteriële infectie, waarbij de bacteriën in de bloedbaan terechtkomen. En onder je vingernagels krioelt het van de bacteriën. “Maar er zitten ook heel veel bloedvaten”, vertelt Wilmer. “Als daar een ontsteking ontstaat, is de kans groter dat de bacteriën in de bloedbaan komen.”

Amputaties

“Bij bloedvergiftiging spreken we over een soort vleesetende bacterie, die ook tot amputaties kan leiden. Wanneer meerdere organen beginnen te falen, is er 20 à 25 procent kans op overlijden. Oudere mensen zijn er meer vatbaar voor: hoe ouder je wordt, des te minder sterk is het immuunsysteem.” In principe kan een bloedvergiftiging ontstaan na elk soort wondje. “Een letsel afspoelen en ontsmetten, vermindert het risico wel”, aldus Wilmer.

Symptomen

“De eerste symptomen van een bloedvergiftiging zijn roodheid en zwelling op de plaats van de ontsteking, en koorts”, vervolgt de dokter. Hoe snel de infectie zich verspreidt, kan verschillen. “Soms al binnen enkele uren tijd, soms duurt het een paar dagen. Bij hoge koorts, vanaf 38 à 39 graden, moet je sowieso altijd naar de dokter of het ziekenhuis.”

Niet zonder slag of stoot

Ricky had echter geluk en overleefde het. Maar niet zonder slag of stoot: hij moest meerdere maanden in het ziekenhuis verblijven en hield er astma en artritis aan over. En binnenkort moet zijn sleutelbeen geopereerd worden, omdat dit beschadigd raakte. Of hij gestopt is met nagelbijten, is niet duidelijk.

