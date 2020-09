Dít is hoe Patty Brard er bijna 30 jaar geleden uitzag

Patty Brard (65) is al járen regelmatig op de Nederlandse televisie te zien. Wij doken in het archief om te kijken hoe de zangeres en presentatrice er in haar jonge jaren uitzag.

Patty werd in 1995 als Petula Louise Brard geboren in Sorong, Nederlands-Nieuw-Guinea. Ze verhuisde met haar ouders naar Nederland toen ze 11 jaar oud was.

Luv’

In de jaren 70 werkte Patty als secretaresse bij de publieke omroep. Daar werd ze ontdekt door Hans van Hemert, die een meidengroepje aan het oprichten was. In 1977 belandde ze samen met Marga Scheide en José Hoebee in de meidengroep Luv’. In 1980 had Patty het alweer gezien en stapte ze uit de band.

Gaan met die banaan

In 1984 werd Patty gevraagd om Ralph Inbar te assisteren bij het programma Bananasplit. Dit was de start van haar carrière op televisie. Later kwam ze met een eigen variant op dit programma: Gaan met die banaan. In dit verborgencameraprogramma nam ze bekende en onbekende Nederlanders in de maling. Ook presenteerde ze in 2001 de derde reeks van het populaire programma Big Brother.

Maar weten we eigenlijk nog hoe Patty er vroeger uitzag? Wij doken in het archief en kwamen twee leuke, oude kiekjes tegen.

Solo

Het eerste plaatje komt uit 1981 en is waarschijnlijk geschoten tijdens een van haar optredens. Gelijk nadat ze uit de meidengroep Luv’ stapte, begon Patty haar solocarrière. In 1981 scoorde ze een bescheiden hitje met haar eerste solo-lip All this way.

Lekker kort

De tweede foto komt uit 1990 en dat betekent dat Patty toen ongeveer 35 jaar oud was. Dit was in de tijd dat ze Gaan met die banaan presenteerde. Opvallend is dat we Patty eigenlijk alleen maar kennen met lang haar, maar zo te zien is ook een tijdje met een kort, pittig kapsel door het leven gegaan. En eerlijk is eerlijk: het misstaat haar niet.

Beeld: ANP KIPPA