Hoera! Prinses Ariane viert vandaag haar elfde verjaardag

Het is vandaag feest in het koninklijke huis. Ariane, de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima mag vandaag elf kaarsjes uitblazen.

De prinses is de derde in de lijn van troonopvolging na haar zussen Alexia en Amalia.

Geboorte

Prinses Ariane werd op 10 april 2007 geboren in Den Haag. Op 20 oktober van datzelfde jaar werd ze gedoopt in de Haagse Kloosterkerk. Haar volledige naam en titel zijn Ariane Wilhelmina Máxima Ines Prinses der Nederlanden.

Hobby’s

Ariane woont samen met haar ouders en zussen in villa Eikenhorst op landgoed De Horsten in Wassenaar. Ze gaat naar de openbare Bloemcampschool in dezelfde gemeente. In haar vrije tijd houdt Ariane zich graag bezig met paardrijden, hockey, tekenen, gitaar spelen en jazzballet.

Dubbel feest

Het is overigens dubbel feest vandaag. Ook prins Floris, de vierde zoon van prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven, is vandaag jarig. Hij is 43 jaar geworden.

