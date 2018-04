Hoera! Queen Elizabeth viert haar 92ste verjaardag

Je zou het misschien niet zeggen, maar koningin Elizabeth viert vandaag alweer haar 92ste verjaardag. Reden genoeg dus voor een groot feest!

Hoewel deze week niet heel leuk begon voor Elizabeth (ze moest woensdag afscheid nemen van haar laatste Corgi) is er gelukkig ook nog genoeg te vieren: met haar 92 jaar is Elizabeth namelijk de langstzittende vorst ter wereld. Een flinke prestatie dus!

Twee keer jarig

Toch hoeven we vandaag geen groot feest te verwachten. Hoewel de koningin geboren is op 21 april, viert ze haar verjaardag meestal op de tweede zaterdag in juni. Vorig jaar werd haar verjaardag gevierd op 17 juni, en dit jaar staan er festiviteiten gepland voor 9 juni.

Bron: The Sun. Beeld: Getty Images