Dít zijn de hofhonden van alle Royals: van Japan tot Zweden

Het valt op dat in bijna elk koninklijk huishouden een hond woont. Of twee. Of in het geval van Elizabeth van Engeland ooit veertien. We stellen ze even voor: van Muffins Kråkebolle van Mette-Marit tot Bluebell van Charles en Camilla.

Waar zij gaat, gaat een corgi

Queen Elizabeth is van kinds af aan verzot op corgi’s en heeft sinds haar kroning in 1952 ruim dertig van die schapenhoedertjes grootgebracht. In 2007 maakte ze het helemaal bont met vijf Pembroke Welsh corgi’s, vijf cockerspaniëls en vier dorgi’s (een corgi-teckelkruising) om zich heen. Sommige beestjes staan naast haar afgebeeld op schilderijen, munten en standbeelden. En op foto, zoals hierboven in 2016. Twee jaar later stierf Willow, haar laatste echte corgi. Dit was het einde van een tijdperk, want de Queen had net besloten ze niet langer te fokken. Simpelweg omdat ze geen enkel hondje verweesd wil achterlaten na haar dood.

Joris bleef haar lieveling

Toen ze twee jaar geleden tachtig werd, poseerde prinses Beatrix liefdevol met Asher, haar zwarte labrador. De prinses heeft altijd trouwe viervoeters gehad, in alle soorten en maten. Zo waren er golden retriever Buster, dalmatiër Cleo, teckel Arthus en borderterriër Miss Pepper, die in 1992 verdween en na een uitgebreide zoekactie bleek te zijn gestikt in een konijnenhol. Maar golden retriever Joris, die ook haar eerste jaren met Claus op Drakensteyn meemaakte, was met kop en schouder de lievelingshond van prinses Beatrix.

Vermist: koninklijke borderterriër

Sinds zeven jaar zijn prins Carl Philip en prinses Sofia van Zweden de baasjes van Siri, een borderterriërvrouwtje. Het hondje werd in 2018 landelijk nieuws toen het onverwacht de kuierlatten nam en uiteindelijk door wakkere dienders van straat kon worden geplukt. Alle Zweedse media toonden de beelden van Sofia en Carl Philip die haar op het politiebureau weer in ontvangst kwamen nemen.