Waarom de hele wereld het over de hoge hakken van Melania Trump heeft

De Amerikaanse presidentsvrouw Melania Trump (47) is afgereisd naar Texas; de staat die momenteel kampt met hevige overstromingen.Â

Samen met haar man struint ze door het getroffen gebied dat onder water staat. Ze liepen onder andere over een zompige grasmat en natuurstenen vol diepe plassen.

Mode

En dat doet ze op torenhoge hakken – die zeker 10 centimeter hoog zijn en ongetwijfeld van een chic merk zijn. Daar krijgt ze bakken kritiek op, want velen vinden ‘het geen modeshow’ en vinden ‘dat je zo niet naar een rampgebied gaat’. Een ander zegt weer: “Merkwaardige keuze die vloedschoenen.” Terwijl het zwaarbewolkt was die dag droeg ze ook een merkzonnebril.

Het koppels is per helikopter naar het rampgebied gegaan dat orkaan Harvey heeft veroorzaakt.

Here we have Melania, whose heading off to Houston in our latest heels from the Flood Collection. pic.twitter.com/hTfH5nukIE

— Aimee Molloy (@aimeenmolloy) 29 augustus 2017