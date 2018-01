Holly (27) deelt vlak voordat ze overlijdt aan kanker nog een hartverscheurende brief

Holly Butcher was pas 27 jaar oud toen ze de strijd tegen kanker verloor. Vlak voor haar dood deelde ze een hartverscheurende brief waarin ze iedereen nog wat levensadvies geeft.

Minder dan 24 uur na het plaatsen van de brief, overleed Holly in het bijzijn van haar familie. Binnen no-time ging haar brief viral. De hele wereld is geraakt door de prachtige woorden van Holly. Ze wil dat we erbij stilstaan dat het leven niet voor eeuwig duurt.

Oud worden

“Ik had altijd gedacht dat ik oud zo worden, gerimpeld en grijs – met name veroorzaakt door een geweldige familie (met veel kinderen) die ik wilde opbouwen met de liefde van mijn leven. Ik zou dat zo graag willen, dat het pijn doet.”

Geen vanzelfsprekendheid

“Maar dat is het leven. Het is broos, waardevol en onvoorspelbaar. Elke dag is een geschenk, geen vanzelfsprekendheid. Ik ben nu 27 jaar. Ik wil nog niet gaan. Ik hou van mijn leven, ik ben gelukkig… Dat heb ik allemaal te danken aan mijn dierbaren. Maar ik heb er geen controle over.”



Waardevoller

“Ik wil gewoon dat mensen stoppen met zich zorgen te maken over de kleine, betekenisloze dingen in het leven. Probeer te onthouden dat ons allen hetzelfde lot te wachten staat. Zo kan je je tijd waardevoller en geweldiger maken, behalve de bullshit.”

Onzin

“Je stond misschien vast in een vervelende file vandaag, of je hebt slecht geslapen omdat je prachtige kinderen je wakker hielden, of je kapper heeft je haar te kort geknipt. Of er zit een scheurtje in je nieuwe nepnagels, je borsten zijn te klein of je cellulitis op je billen hebt en je buik is niet strak genoeg. Laat al die onzin verdwijnen… Ik beloof je dat je er niet aan zult denken wanneer het jouw tijd is om te gaan. Het is allemaal ZO onbelangrijk wanneer je naar de rest van je leven kijkt. Ik zie mijn lichaam kapot gaan voor mijn ogen, en er is niets wat kan doen. Ik wou dat ik nog een verjaardag kon vieren, of nog eens Kerstmis met de familie, of nog een dag langer met mijn vriend en onze hond kon zijn. Al was het maar 1 dag.

Kracht

“Onthoud ook, dat wanneer je iets vervelends meemaakt, je de kracht hebt om het te veranderen – in je werk of liefde of wat dan ook. Heb de moed om het te veranderen. Je weet niet hoeveel tijd je nog op deze aarde hebt, dus verspil het niet door je verschrikkelijk te voelen. Ik weet dat het veel gezegd wordt, maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden.”



Wijze woorden

Deze prachtige brief heeft Holly geschreven omdat haar dromen helaas niet meer uit kunnen komen. Ze wil dan ook duidelijk maken dat je het leven nú moet leven. Je weet nooit wanneer het voorbij is. Wat een wijze woorden.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Daily Mail. Beeld: Facebook