Holocaust-overlevende (102) ontdekt na ruim 70 jaar dat zijn broer het ook overleefde

Ruim 70 jaar lang dacht Eliahu dat zijn ouders en zijn 2 jongere broers de Tweede Wereldoorlog niet overleefd hadden, maar wat bleek: een van zijn broers had ook geluk.

Het verhaal van de 102-jarige Eliahu Pietruszka lijkt wel een film, maar het is toch echt de werkelijkheid. Na de oorlog heeft de man altijd gedacht dat hij het als enige van zijn gezin had overleefd, maar niets bleek minder waar. Zijn jongere broer Volf overleefde de oorlog ook.

Nieuw leven

De toen 24-jarige Pietruszka ontvluchtte in 1939 de Poolse stad Warschau om naar Rusland te gaan. Zijn ouders werden aan het begin van de oorlog door de Nazi’s naar een vernietigingskamp gebracht, waar ze om het leven kwamen. Eliahu wist door een brief dat zijn jongste broer Volf kon ontsnappen en niet in het kamp terecht kwam, maar was er altijd van overtuigd dat hij in een werkkamp in Siberië overleden was. Maar ook dat overleefde hij. De man trouwde uiteindelijk en kreeg een zoon. Eliahu besloot na de oorlog naar Israël te verhuizen om een nieuw leven op te bouwen en zo hoorde de twee nooit meer iets van elkaar.

Zoektocht

In 2005 vulde de jongere broer Volf een getuigenisformulier in na een oproep van het Holocaust-herinneringscentrum in Israël. Dat deed hij toen pas omdat hij ook dacht dat zijn oudere broer allang overleden was. Dat formulier kwam een nicht van Eliahu Pietruszka tegen tijdens een zoektocht naar de familiestamboom. Ze stuurde dat weer door naar de kleinzoon van de inmiddels hoogbejaarde man in Israël en zo ging de zoektocht lopen. De kleinzoon begon een zoektocht via het internet en kwam er snel achter dat de broer van zijn opa al die tijd in Rusland gewoond had, maar in 2011 overleden was. Zijn zoon Alexandre (66) woonde nog wel op dat adres en zo kwamen ze met elkaar in contact.

Bijzondere ontmoeting

Na een aantal gesprekken via internet besloot de man naar Israël te vliegen om zijn oom, waarvan hij altijd dacht dat hij al was overleden, op te zoeken. Vorige week vond die bijzondere ontmoeting plaats. “Je bent een kopie van je vader”, zou de man bij de ontmoeting gezegd hebben. “Ik ben zo blij dat ik ten minste 1 tastbare herinnering aan mijn broer heb.” De beelden van de ontmoeting spreken dan ook boekdelen.

Bericht van de dag..

Holocaust-overlevende (102) ontdekt na ruim 70 jaar dat ook zijn broer geluk had https://t.co/6LnggVgm1C via @upcoming — J. Joling (@pocketrocketsnl) 20 november 2017

Förintelseöverlevaren Eliahu Pietruszka, 102 år, återförenas med sin nyfunna brorson: ”Det gör mig så lycklig att något återstår av min bror” https://t.co/Oi6w5y6DDs pic.twitter.com/fZFDW6wH98 — Omni (@omni_red) 20 november 2017

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: Twitter.