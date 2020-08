Baasje gezocht van hond die 2000 kilometer van Zwitserland naar Nederland liep

De hond die een wandeltocht aflegde van maar liefst 2000 kilometer is eindelijk gevangen. De Bretoense Spaniël werd gevangen in Callantsoog. Maar wie zijn baasje is, dat is nog steeds niet duidelijk.

Het beestje liep helemaal vanuit Zwitserland naar Nederland.

Hond Sam werd al sinds maart in de gaten gehouden, toen werd hij al loslopend gespot in Zwitserland. Het lukte alleen steeds maar niet om het beestje te vangen. De viervoeter ging onverstoord aan zijn wandeltocht verder en ging via Duitsland uiteindelijk Nederland in.

Nederland

Op 30 juli werd hij voor het eerst in ons land gespot. Honden Zoekgroep Gelderse Vallei (HZGV) kreeg vanaf toen de taak om hem te volgen. Hij ging van Azewijn, Gelderland naar Lathum, Kronenburg, Tiel, Gorinchem en van Amsterdam naar Den Helder. Ook in ons land heeft hij er dus de nodige kilometers op zitten. Dit ging ook niet geheel zonder risico, het beestje is zelfs een aantal keer op een N-weg gespot.

Rechtdoor

Opmerkelijk aan Sams wandeling is dat hij alsmaar rechtdoor liep. In Den Helder kon hij niet verder rechtdoor, want hij had de kustlijn bereikt. Dit verwarde het beestje, waardoor hij in Den Helder rond bleef hangen. Uiteindelijk kon het team hem in Callantsoog pakken, waar hij in iemands tuin zat.

Baasje gezocht

Het beestje zit nu in een opvang en het gaat goed met hem. Hij kan nu rustig bijkomen van zijn lange reis, maar waar hij hierna heengaat is nog niet duidelijk. Niemand weet namelijk wie het baasje van de hond is. Sam heeft ook geen chip. Daarom wordt er online massaal oproep gedaan: wie is het baasje van deze sportieve viervoeter?

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock