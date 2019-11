Gronings ziekenhuis laat hond afscheid nemen van stervend baasje

In het Universitair Medisch Centrum in Groningen heeft een bijzonder afscheid plaatsgevonden. De verpleegkundigen hebben daar een hond afscheid laten nemen van zijn stervende baasje.

Het beestje was aanwezig bij de reanimatie van zijn baas waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht. “In feite werd het baasje weggerukt uit zijn leven”, vertelt hoofdverpleegkundige Carla Veldhuis aan RTV Noord. Daarom hebben ze de hond alle tijd gegeven om nog een keer bij zijn baas te zijn.

Advertentie

Nauwe band

“We doen het wel vaker, maar niet regelmatig. We vinden het belangrijk dat als er zo’n nauwe band is tussen baasje en hond, dat deze dan ook afscheid kan nemen. Ook de hond moet, net als mensen, verder”, vertelt Veldhuis verder. “Samen met de partner en vrienden is de hond naar het UMCG gekomen. Hij is toen op het bed geplaatst en hij is heel mooi naar de patiënt toegekropen en heeft zich daar genesteld.”

Afscheid nemen

Volgens de verpleegkundige is de hond daar een tijdje blijven liggen en is hij toen zelf van het bed afgestapt. “Toen was het voor ons duidelijk: hij heeft afscheid genomen. Het gaat nu goed met hem.”

UMCG laat hond afscheid nemen van stervend baasje https://t.co/EGjTCBuN23 — RTV Noord (@rtvnoord) November 13, 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTVNoord.nl. Beeld: iStock