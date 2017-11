'Hond op warme dag achterlaten in de auto moet zwaarder gestraft worden'

Iedere zomer komt er wel een nieuwsbericht voorbij over een hond die gered werd uit een snikhete auto. Of erger: een dier dat het niet overleefde. Vandaag is er door initiatiefnemers een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden waarin staat dat hondeneigenaren die hun dier in een hete auto achterlaten, zwaarder gestraft moeten worden. Ruim 51 duizend mensen ondertekenden de petitie.

Volgens mede-initiatiefnemer Marc Weterings komen hondenbezitters er vaak met een waarschuwing van af. Dat moet anders, vertelt hij aan Omroep West. “Die mensen verdienen geen hond. Er moet een nieuwe wet komen, die hoge straffen of het in beslag nemen van de hond mogelijk maakt.”

38 graden

Volgens Weterings is het achterlaten van een hond levensgevaarlijk omdat te temperatuur in een auto razendsnel oploopt als het warm is. “Zodra de temperatuur boven de lichaamstemperatuur van de hond komt – 38 graden – gaan ze koken.”

Norm

Er zijn 40 duizend handtekeningen nodig om een debat af te dwingen in de Kamer. Die norm is in ieder geval gehaald. De Kamer gaat nu bekijken of ook aan de andere voorwaarden is voldaan. Als dat het geval is, wordt de kwestie in de Kamer besproken.

Wil jij de petitie ook ondertekenen? Dat kan hier.

BEKIJK OOK: Presentatrice Janine Abbring is altijd samen met Lois.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Omroep West. Beeld: iStock