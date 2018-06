Hond beschermt bijna anderhalve dag lang een vermist meisje (2) in bos

Het tweejarige meisje Charlee Campbell raakte urenlang vermist in het bos, maar gelukkig was hond Penny erbij om haar te beschermen. “Ik kan niet geloven dat ze dit heeft kunnen overleven”, zegt de politie.

Het bos

Charlee Campbell raakte afgelopen donderdag rond tien uur ’s ochtends vermist. Ze was bij haar oma in Kentucky in Amerika, die langs een bosrand woont. Er werd dan ook vermoed dat het meisje de bossen in was gegaan en daar verdwaald raakte.

Pitbull

Ook de hond van haar grootmoeder Beth kwam niet meer opdagen, dus Beth ging ervan uit dat de hond samen met het jonge meisje op pad was gegaan. “Ik wist dat ze mijn baby niet aan haar lot over zou laten”, vertelt de oma over haar pitbull Penny.

Veilig

Amerikaanse media zijn nogal verdeeld over de precieze duur van de vermissing, maar ongeveer 30 uur later kwam het meisje het bos uitgelopen. Ze was bedekt met takken, modder en zat onder de krassen. De politie heeft het kleine meisje weer herenigd met haar oma. Charlee moest wel nog even langs het ziekenhuis voor een controle. Het meisje leek namelijk uitgedroogd te zijn en verschillende tekenbeten te hebben.

Beschermd

Een van de politiemannen die het meisje vond, vindt het een wonder dat het peutertje ongeschonden uit het bos is teruggekeerd. “In dat bos zitten wolven, coyotes, ratelslangen, om nog maar te zwijgen over wie er ’s nachts rondlopen”, vertelt hij geëmotioneerd. Dat ligt sowieso aan de hond, denkt Beth. De oma van het meisje is ervan overtuigd dat pitbull Penny haar kleindochter heeft beschermd tijdens haar verdwijning.

De politie doet nog onderzoek naar de omstandigheden van de verdwijning van het tweejarige meisje.

Bekijk ook deze video: Golden retriever redt babyhert van verdrinkingsdood



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Wave 3 News. Beeld: iStock & Twitter