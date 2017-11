Tragisch: door hond gebeten baby is er slecht aan toe

Een baby die gister thuis werd gebeten door een hond en ernstig gewond naar het ziekenhuis werd afgevoerd, is er niet goed aan toe.

Dit heeft een woordvoerder van de politie aan RTL Nieuws laten weten.

Grote paniek

De baby uit het Brabantse Rijswijk is door een hond uit hetzelfde gezin gebeten. Volgens de politie gaat het niet om een hond die speciaal is gefokt om te vechten, maar een ‘huishond’. Nadat de baby door de hond werd gebeten ontstond er grote paniek in het gezin. Het kindje werd uiteindelijk met een helikopter naar een specialistisch ziekenhuis afgevoerd.

Geen strafbaar feit

Omdat de eigenaar van de hond ook de ouder van het kind is, is er volgens de politie nu geen sprake van een strafbaar feit. ‘’Maar omdat het niet de eerste keer is dat deze hond heeft gebeten gaat de officier van justitie na het weekend wel bepalen wat er met de hond moet gebeuren.’’

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock