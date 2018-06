Baasje zoekt man die zijn hond stal voor een supermarkt in Amsterdam

Honden mogen niet mee de supermarkt in. Dus wanneer je nog even snel een boodschap moet halen tijdens het rondje met de hond, laat je het beestje even buiten. Op dat moment denk je natuurlijk nooit dat iemand het in zijn hoofd zou halen om de hond mee te nemen.

Niets is minder waar, want gisteren is voor de deur van een filiaal van Albert Heijn aan het Haarlemmerplein in Amsterdam een hond gestolen.

Kleuren van een rottweiler

De hond, een labrador met de naam Mazzel, is inmiddels weer terecht. Hij werd gevonden in Volendam, dankzij zijn chip. De dierenambulance bracht hem weer thuis naar zijn baasje.

Baasje hoopt op tips

De politie probeert via de camerabeelden meer over de dader te weten te komen. Het zou gaan om een blanke man in een grijze trui. Weet je meer over de dader? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

Bron: AT5.nl. Beeld: Facebook