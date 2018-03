Foto van hond gaat het internet over omdat-ie lijkt op Ivanka Trump

Ivanka Trump komt regelmatig in het nieuws. Is het niet om een keuze die ze maakt, dan is het wel om haar outfit. Maar ze was nog niet eerder het internet overgegaan omdat ze op een hond lijkt.

Dat Ivanka op een hond zou lijken, is helemaal niet zo onaardig om te zeggen als het lijkt. Op Twitter deelde iemand een foto van een hele chique hond met een staart en opvallende halsband. Bij die eerste foto wordt niet over Ivanka gesproken, maar wanneer de eerste oplettende kijker de vergelijking met de dochter van de Amerikaanse president maakt, is het niet meer te missen. Twee druppels water is misschien een beetje overdreven, maar met vergelijkingen als deze is het vooral: als je het eenmaal ziet, blijf je het zien.

she is an influencer on youtube pic.twitter.com/0zP5aYtfIW — francesca (@witchpuppy) 16 maart 2018

Bron: Mashable.com. Beeld: Getty.