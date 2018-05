Hond van Meghan steelt alle koninklijke harten en deze foto is het bewijs

Dat queen Elizabeth een hondenliefhebber is, is algemeen bekend. Maar dat ze nu al dikke maatjes is met Meghans hond Guy, is toch wel erg zoet om te zien.

Meghan Markle is hondenmoeder van beagle Guy, die nu met haar in Londen woont en van Bogart, een kruising tussen een Duitse herder en een labrador. Bogart woont bij vrienden van Meghan in de Verenigde Staten, omdat hij te oud was om mee te verhuizen naar Europa.

Lift van de Queen

Een feit is dat Bogart een hoop koninklijke pleziertjes mist, want Guy is al helemaal opgenomen in de royal family. Het bewijs? Guy mocht met niemand minder dan koningin Elizabeth meerijden in de auto naar het huwelijk tussen Harry en Meghan afgelopen zaterdag.

Meghan Markle’s rescue dog, a beagle named Guy, rode into Windsor with Queen Elizabeth earlier this week https://t.co/81zHPW6lS4 #RoyalWedding pic.twitter.com/2PymvHswQ2 — Erin Ruberry (@erinruberry) 19 mei 2018

Te schattig voor woorden toch?

Guy was ook aanwezig op het huwelijksfeest zaterdagavond. Volgens een van de gasten vervulde hij daar ook een belangrijke rol: het oplikken van alle canapés en andere hapjes die op de grond waren gevallen. En dat vond hij vast niet erg.

Een close-up van Guy, van het Instagram-account van Meghan dat ze ondertussen heeft verwijderd.

Nog even terugblikken naar de bekendmaking van de koninklijke verloving? Dat kan.

Bron: Mirror. Beeld: Getty.