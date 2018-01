Hond met kanker overleeft vijf dagen in de sneeuw

Toen Patsy Sumpter onlangs haar hond Buddy niet kon vinden, maakte ze zich direct zorgen. De 13-jarige Buddy heeft kanker en is blind, dus het was belangrijk dat hij zo snel mogelijk werd gevonden. Toen Buddy na een paar dagen nog niet terug was, ging Patsy van het ergste uit.

Het sneeuwde al een paar dagen ontzettend hard in het Amerikaanse Minnesota, dus Patsy wist dat Buddy het niet lang meer zou volhouden. Toen de buurvrouw van Patsy op een dag langs haar kelder liep, deed ze echter een bijzondere ontdekking.

Bedekt onder sneeuw

Naast de kelderdeur lag Buddy, volledig bedekt door een laag sneeuw. Emily Raguse haastte zich meteen naar binnen om een deken te pakken, zodat ze Buddy kon opwarmen.

Gevallen

‘’Hij was heel erg lusteloos, dus hij bewoog eigenlijk alleen zijn hoofd een klein beetje’’, vertelt Raguse aan Liftable. De hond was waarschijnlijk een paar meter naar beneden gevallen in de kelderbox, en was niet meer in staat om nog zelf op te staan.

In shock

Toen Sumpter hoorde wat er met haar maatje gebeurd was, was ze in shock. ‘’Het waren de ergste vijf dagen uit mijn leven’’, zegt ze. ‘’Ik kan niet geloven dat hij dat overleefd heeft.’’ Buddy maakt het naar omstandigheden goed. Hij moet regelmatig bij de dierenarts op controle komen en er wordt goed voor hem gezorgd.

Bron: Liftable.com. Beeld: Facebook