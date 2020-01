Hond ontdekt botkanker bij baasje en redt haar leven

De Amerikaanse Danielle King kan haar hondje Dave eeuwig dankbaar zijn. Hij redde Danielle’s leven door een tumor in haar dij te ontdekken.

7 maanden lang snuffelde hond Dave regelmatig aan het dijbeen van zijn baasje Danielle. Danielle begreep maar niet waarom Dave dat steeds deed.

“Toen mijn dij begon op te zwellen, dacht ik dat Dave misschien iets op het spoor was en besloot ik naar de huisarts te gaan.” vertelt ze. “Zodra ik de dokter mijn dij liet zien, werd zijn gezicht wit en zei hij dat ik een scan moest laten maken.” Pas 2 weken later zou de scan gemaakt worden, maar haar dij werd steeds dikker. Toen ze voor de zekerheid toch terug ging naar de dokter zag deze gelijk dat het waarschijnlijk om een tumor ging.

Na de scan werd duidelijk dat Danielle een chondrosarcoom had, een zeldzame vorm van botkanker. De tumor was inmiddels al enorm: het had de grootte van een rugbybal. Danielle onderging een operatie van 8,5 uur om de tumor te laten verwijderen.

Helaas keerde de kanker kort daarna terug en moest ze weer geopereerd worden. Maar inmiddels is Danielle al een aantal maanden kankervrij. Nog altijd is ze haar trouwe viervoeter Dave dankbaar: “Mijn hond wist dat er iets aan de hand was, terwijl ik deed alsof alles goed was. Ik ben mijn leven aan Dave verschuldigd. Wie weet wat er had kunnen gebeuren als ik een paar weken langer had gewacht.”

So Dave an I are in @MetroUK today! Highlighting my rare cancer – and also the go fund me page for my gene testing! Absolutely thankful to James at Caters News agency for picking this story up and doing it a great justice! #chondrosarcoma https://t.co/FYTVASBpNy

— Danielle King (@Daniell86789365) January 21, 2020