Hond zit 12 uur vast op een piepklein balkon tijdens noodweer

Arm beestje: tijdens een stormachtige nacht afgelopen weekend zat een hond in Sint-Gillis, Brussel de hele nacht op een piepklein balkon opgesloten. Buurtbewoners schakelden de politie in toen het beest urenlang wanhopig zat te huilen.

Volgens een van de omwonenden zat de hond 12 uur lang op het balkon van een huis opgesloten: “In dit slechte weer, met regen en harde wind. Het arme dier zat de hele nacht te huilen.” Zaterdagochtend werd de politie gebeld.

Zonder eten en drinken

Nadat de eigenaar van de hond niet thuis bleek te zijn, werd de hond omstreeks 7 uur die ochtend via het balkon bevrijd. Dat laat een woordvoerster van de politie weten. “De eigenaar was niet aanwezig. Het dier had duidelijk al enkele dagen niet gegeten.”

Dichtgewaaid

De man liet later aan de Franstalige televisiezender RTL weten dat hij op bezoek was bij familie en zweert dat hij zijn hond niet met opzet heeft opgesloten. “Ik laat de deur altijd open zodat hij buiten kan terwijl ik weg ben”, zegt de eigenaar van de hond genaamd Bounty. De deur zou in het slot gevallen zijn door de wind.

De politie zal een onderzoek starten. De hond is ondertussen naar een dierenopvangcentrum gebracht.

Bron: Bruzz. Beeld: iStock