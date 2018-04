Hond redt pasgeboren baby uit riool vol rode mieren

Charmaine Keevy (63) was nietsvermoedend met haar hond Geordie aan het wandelen, toen het dier plotseling begon te blaffen bij een rioolpijp. De vrouw dacht in de eerste instantie dat er een kat zat, maar toen ze bukte deed ze een schokkende ontdekking.

Helemaal onderaan de rioolpijp lag namelijk een pasgeboren baby te huilen.

Stalen staaf

Charmaine rende direct naar de weg en hield een daar een automobilist aan. Samen met de bestuurder van de auto – Cornie Viljoen (60) gebruikte ze een stalen staaf uit de auto om het riooldeksel open te wrikken. Toen dit was gelukt liet Cornie zich naar beneden zakken en ging hij op de tast op zoek naar het kind.

Agressieve mieren

Zodra hij de grond had bereikt voelde hij direct allerlei steken in zijn benen. De baby bleek in een kolonie van agressieve rode mieren te liggen. Het lukte Cornie uiteindelijk om het meisje te pakken. ‘’Dat deed ik heel voorzichtig want ik wist niet of ze gewond was,’’ vertelt hij. ‘’Ze was zo klein en het was zo koud daar beneden.’’

Onderkoeld

Toen Cornie het meisje naar boven bracht ontfermden de hulpdiensten zich over de baby. Haar navelstreng bleek nog niet verwijderd te zijn en het meisje had moeite met ademhalen. Daarnaast was ze ook nog eens onderkoeld. Van de verpleegsters kreeg ze de naam ‘Grace April’. Hoewel ze nog niet zelfstandig kan ademhalen denken ze dat ze het wel zal halen.

Klein wondertje

Volgens Charmaine was het puur toeval dat ze baby vond. ‘’Ik neem eigenlijk altijd een andere route als ik de hond uitlaat, maar om de één of andere reden besloot ik nu een andere kant op te gaan. Ik heb het gevoel dat het lot mij naar haar toe heeft geleid en dat het nog niet haar tijd was om te gaan. Ze is een klein wondertje, dat is zeker.’’

Charmaine Keevy en haar partner:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Dailymail. Beeld: Facebook