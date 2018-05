Hond schiet per ongeluk zijn baasje neer (dat het gelukkig nog kan navertellen)

Na een stoeipartij met zijn hond, raakte de Amerikaanse Richard Remme (51) ernstig gewond. Maar zeker niet omdat het beestje agressief werd.

De hond genaamd Balew, een mix van een pitbull en labrador, schoot Richard per ongeluk in zijn been met een pistool. Gelukkig kan de beste man het zelf nog navertellen.

Trekker overhalen

Nee, Balew is niet ’s werelds eerste hond die een pistool bewust met z’n poot kan bedienen en binnenkort een bankoverval pleegt. Het ging hartstikke per ongeluk, zo vertelt zijn baasje aan The Messenger. Tijdens het stoeien duwde Richard Balew van de bank af. En toen ‘ie er weer opklom, ontgrendelde het dier waarschijnlijk de beveiliging van het pistool dat Richard aan zijn riem had hangen door er op te staan.

“Vervolgens kwam hij met een van z’n tenen precies in de trekker terecht, waardoor het wapen afging”, zo herinnert Richard zich. In eerste instantie zocht het baasje nog naar de kogel, want hij voelde nog niet zoveel pijn in zijn been – op een wat branderig gevoel na. “Maar toen realiseerde ik me snel genoeg dat hij in mijn been was gekomen. Ik belde direct de ambulance.”

Kogel verwijderen

Richard moest een nachtje in het ziekenhuis blijven. Hij maakt het goed, maar de kogel zit nog wel in zijn lichaam. Daarom moet hij binnenkort naar een chirurg, die beslist of een operatie noodzakelijk is.

Arme ziel

En ach, die arme Balew, die voelde maar wát goed aan dat hij iets vervelends had aangericht. “Die hond is een watje”, zo zegt Richard. “De arme ziel lag huilend naast me, omdat hij dacht dat hij straf zou krijgen omdat hij iets verkeerd had gedaan. Hij is zelfs bang voor het donker en water.”

Lesje geleerd

Gelukkig is alles met een sisser afgelopen, maar voor hetzelfde geld hing Richards leven nu aan een zijden draadje. Hij heeft er dan ook een belangrijke les uitgetrokken. “Pistolen zijn geen speelgoed, ze kunnen afgaan. Daar is alleen wat druk op de trekker voor nodig.” Voortaan dat pistool maar even opbergen, dus, voordat hij weer gaat spelen met zijn dierenvriend.

Richard Remme continues recovering from his injury after his dog “shot him” yesterday… https://t.co/A4Ti33MMlN pic.twitter.com/7TBSuPsb30 — The Messenger (@Messenger_News) 10 mei 2018

