Ons hart breekt: hond met stenen om z'n nek gevonden in het water

Wat een verdriet voor de baasjes van hond Spike. Het beestje is dood gevonden in het water aan de Stokviskade in Rotterdam.

Al snel bleek dat hij op gruwelijke wijze vermoord is, nadat hij op zondag van zijn baasjes wegrende omdat hij schrok van een harde knal.

Verdrinkingsdood

Een voorbijganger zag de levenloze hond donderdag in het water. De politie hees het beestje eruit. En toen was volgens ooggetuigen te zien dat er met een oranje touw een plastic zak om de nek van de hond gebonden was, naar verluidt gevuld met stenen. Zwaar genoeg om Spike naar de bodem te laten zinken.

Op zoek naar de dader

De politie wist de baasjes snel op te sporen. Die kunnen met hun hoofd niet bij deze gruweldaad. “Ik hoop dat de dader dit ziet en beseft wat hij ons heeft aangedaan”, vertelt de zoon van Spikes baasje aan Hart van Nederland. Of er al enig spoor is van die dader, is niet bekend.

Tips

Alle tips zijn welkom. Dus heb jij iets gezien op of in de buurt van de plek waar Spike is gevonden? Bel de politie: 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via 0800-7000.

Let op: de beelden hieronder zijn heftig. Wil je het niet zien? Klik dan nu weg.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: Hart van Nederland