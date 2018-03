Hond stikt in bagagerek van vliegtuig: 'Eerst blafte ze nog, maar toen werd het akelig stil'

Een ontzettend verdrietig incident in een vliegtuig van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines. Een hond overleed tijdens de vlucht, in het bagagerek.

Dit gebeurde nadat het baasje, een moeder met twee kinderen aan boord, van de stewardess haar hond in het bagagerek moest plaatsen.

Reismandje

De hond, een Franse bulldog, zat in een draagtas. Volgens de regels van United Airlines mogen dieren meereizen in de cabine van het vliegtuig, mits ze in een reismandje zitten dat onder de stoel past. Volgens een stewardess volgde het baasje dat protocol dus niet op, en moest ze haar huisdier in het bagagerek plaatsen. Uiteraard gaf ze tegengas, vertelt Maggie Gremminger, die achter de vrouw zat. Maar uiteindelijk deed ze het toch maar – “de stewardess zei dat het te gevaarlijk was, omdat ze over het beestje konden struikelen.”

Angstvallig stil

De moeder had het druk genoeg met twee kinderen, en dus controleerde ze tussendoor niet of het wel goed ging met het beestje. Bij het opstijgen blafte de viervoeter nog, maar tijdens de vlucht werd het plotseling angstvallig stil, herinnert Maggie zich.

Huilen

Eenmaal geland, tilde het baasje haar hond weer uit het bagagerek. Maggie was op zoek naar haar jas, toen ze plotseling gesnik hoorde. Ze keek om, en zag dat het baasje op de grond zat, met het levenloze lichaampje van de hond wiegend in haar armen. “Ze realiseerde zich dat de hond dood was en begon te huilen. Toen begon haar dochtertje ook te huilen. En een andere passagier nam de baby in haar armen. Alle passagiers keken onthutst toe.” Volgens Maggie zag de stewardess van wie het beestje op het bagagerek moest, er ook overstuur uit.

Diep medeleven

United Airlines heeft inmiddels van zich laten horen. “Dit is een tragisch ongeluk dat nooit had mogen gebeuren”, laat een woordvoerder weten. “We nemen volop verantwoordelijkheid voor deze tragedie en uiten ons diepe medeleven voor de familie.” Maar dat neemt het verdriet en verlies van het gezin niet weg.

Bron: NY Times. Beeld: iStock