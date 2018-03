Hond werd teruggebracht naar het asiel omdat ze 'te lief' bleek

Helena is een echte knuffelhond van vier jaar oud. Dat klinkt heel gezellig, maar voor een hondeneigenaar was dat lieve karakter van Helena kennelijk een beetje too much.

Geloof het of niet: Helena werd teruggestuurd naar het asiel omdat ze ‘te lief’ was. “Ja, ze is echt teruggebracht omdat ze te aardig was. Het was duidelijk dat het baasje meer op zoek was naar waakhond”, schrijft asielmedewerker Karen Hirsch op Facebook.

Overladen met liefde

“Het is duidelijk dat Helena veel aandacht wil. Het zou fijn zijn als ze een gezin kan vinden waar ze wordt overladen met liefde.” Natuurlijk kwam het allemaal goed en duurde het niet lang totdat er een gezin aanklopte dat het zachtaardige karakter van de hond wél waardeert.

Bron: Telegraaf. Beeld: Facebook