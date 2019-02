Hond neemt op eigen houtje trein naar Utrecht (terwijl baasje in paniek naar 'm zoekt)

Toen hond Diego er tijdens een wandeling plotseling vandoor ging, was zijn baasje Miranda ten einde raad. Haar geliefde viervoeter was in geen wegen of velden te bekennen en de hoop op een goede afloop werd steeds kleiner.

Maar terwijl Miranda zich grote zorgen maakte, bleek haar hond de tijd van zijn leven te hebben. Diego had namelijk op eigen houtje de trein naar Utrecht Centraal gepakt.

Scène uit een film

Baasje Miranda weet nog precies hoe ze zich voelde tijdens de zoektocht naar haar hond. “Ik was in paniek. Het regende heel hard, die lieve schat,” zo vertelt ze aan het AD. “Ik vond het zó zielig. Het had zo een scène uit een film kunnen zijn.” Na een uur zoeken besluit Miranda haar auto te halen. “Hij kon toch niet meer in de buurt zijn, dacht ik. Ik was zo bang dat er iets ergs gebeurd was. De arme schat moest mij ook vast aan het zoeken zijn, toch?”

Vreemd telefoonje

Als op de telefoon van Miranda plotseling een onbekend nummer verschijnt, schrikt ze zich suf. Het blijkt de NS te zijn. “O, shit, hij is onder een trein gekomen, dacht ik direct.” Maar de persoon aan de andere kant van de lijn heeft gelukkig goed nieuws: Diego is namelijk levend én wel gevonden op Utrecht Centraal.

Schaamte

De hond bleek gewoon lekker de trein te hebben gepakt op station Leidsche Rijn, waarschijnlijk via een zijtrap bij het perron. “Het voelde onbeschrijfelijk, dat belletje’’, vertelt Miranda opgelucht. “Ik voelde me zo’n slecht baasje, ik heb Diego pas drie maanden geleden uit het asiel gehaald. Ik schaamde me zó.’’

Opgespoord via chip

Gelukkig voor Miranda had Diego een chip, waardoor ze gemakkelijk kon worden opgespoord. “Hij vond het wel gezellig daar bij de NS, met al die mensen. Maar de drie dagen na zijn avontuur heeft hij alleen maar geslapen, dicht bij mij’’, lacht Miranda nu. En Diego? Die vindt alle aandacht voor hem maar wat leuk. “Hij is de ster in dit verhaal.’’

