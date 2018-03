Chauffeur redt hondje uit vuilniswagen: "Als we het geblaf niet gehoord hadden..."

Twee Eindhovense vuilnismannen wisten niet wat ze hoorden toen er vrijdag geblaf klonk uit hun vuilniswagen. Er bleek een hondje in gedumpt te zijn.



De chauffeur van de wagen ging samen met zijn collega op onderzoek uit. En ja hoor: daar zagen ze een harig snoetje tussen al het huisvuil, dat ze net hadden opgehaald uit de Lodewijkstraat.

Gedumpt

“Als hij het geblaf niet had gehoord, dan was het anders afgelopen”, vertelt vuilnisman Ron tegen Omroep Brabant over de oplettendheid van de chauffeur. Hij weet haast zeker dat de hond gedumpt is, omdat hij in een linnen zak zat. Daarbij kan een dier van die grootte onmogelijk zelf de wagen inkruipen, meent Ron.

Asiel

Ron vertelt verder dat het hondje levendig was en heerlijk in zijn armen heeft gelegen tot de dierenambulance kwam. Op wat kleine wonden op zijn kopje na, maakt het beestje het goed. Nu is ‘ie naar het dierenasiel en wacht ‘ie op een nieuw baasje. Of vuilnisman Ron ‘m niet wilde? “Dolgraag, maar ik heb al een hond en dat zou niet goed samengaan.”

Op zoek naar de dader

De dierenbescherming is direct ingelicht over de vondst van het hondje in de vuilniswagen en de zaak ligt nu bij de politie. Die is op zoek naar het nalatige baasje dat het arme dier zou hebben gedumpt. Ook komen ze graag in contact met mensen die iets hebben gezien of meer weten over het voorval.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Omroep Brabant. Beeld: Facebook, iStock