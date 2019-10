Hond wacht 4 jaar lang hoopvol op de plek waar hij zijn baasje kwijtraakte

In 2015 sprong hond BonBon uit nieuwsgierigheid uit de auto van zijn baasje toen hij aan het tanken was. Na een lange zoektocht vonden BonBon en zijn baasje elkaar niet terug. Zo trouw als een hond is, keerde hij 4 jaar lang iedere dag terug naar de verdoemde plek met hoop om teruggevonden te worden.

Zijn baasje, Noi, dacht dat de hond gestorven was. Maar niets was minder waar; na een tijdje keerde BonBon iedere dag terug op de plek waar ze elkaar voor het laatst zagen.

Advertentie

Leo

Dat viel een onbekende man genaamd Anuchit op. “Het kon toch niet dat zo’n mooie hond geen thuis had?”, zegt hij achteraf. BonBon was ondertussen erg mager geworden, maar werd gevoerd door een lokale vrouw die hem Leo noemde. Ze probeerde hem al eens mee naar huis te nemen, maar ‘Leo’ rende dan gewoon weer terug naar de plek aan de weg.

Zoektocht

Toen Anuchit in gesprek kwam met de vrouw, ontdekte hij dat het beestje al 4 jaar op de plek in Thailand wacht. Tijd voor actie, dacht hij. Hij besloot een foto van het beestje op social media te plaatsen in de hoop dat het viraal zou gaan.

Hereniging

En dat gebeurde, met succes. Noi vond zijn BonBon terug. Hij vertelde dat de hond uit de auto was gesprongen toen ze begin 2015 bij een tankstation waren gestopt, en ondanks hun wekenlange inspanningen om hem te zoeken, was hij nergens te vinden. Na een gelukkige hereniging werd BonBon naar de dierenarts gebracht en ging gelukkig alles goed met de viervoeter.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock