Ontroerend: hond mag in ziekenhuis afscheid nemen van overleden baasje

Niet alleen mensen rouwen wanneer ze een dierbare verliezen. Ook dieren kunnen verlies ervaren. Daarom mocht op de intensive care van het Universitair Medisch Centrum Groningen een hond afscheid nemen van zijn overleden baasje.

Het is niet de eerste keer dat er een huisdier in het Groningse ziekenhuis komt. Voor bijzondere gevallen maakt de organisatie van het medisch centrum onder strenge voorwaarden een uitzondering.

Bijzondere band

Hoofdverpleegkundige Carla Veldhuis vertelt aan RTV Noord wat haar deed besluiten de hond toe te laten op de intensive care. “We begrepen van de familie dat de hond een heel nauwe band met zijn baasje had.” Daarom besloot de verpleegkundige dat het beestje op de afdeling langs mocht komen om afscheid te nemen.

Afscheid

Het was een bijzonder moment, vertelt Carla. “Hij heeft zich naast de patiënt genesteld en is daar toen rustig gaan liggen. Na een poosje ging hij van het bed af. Toen was het voor ons duidelijk dat de hond afscheid had genomen” verklaart ze over het afscheid van de hond.

Ontspannen

De viervoeter maakt ondanks het verlies inmiddels goed, weet de hoofdverpleegkundige te vertellen. “De hond vormde met zijn overleden baasje een twee-eenheid, maar toch is hij heel ontspannen. Het lijkt erop dat hij goed afscheid heeft kunnen nemen”, aldus Carla Veldhuis.

