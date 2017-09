Honden opgesloten achtergelaten in auto op parkeerplaats van de Efteling

Een foto van 2 honden op de parkeerplaats van de Efteling roept verbijstering op. De beestjes zaten namelijk opgesloten in een auto.

Hun baasje was nergens te bekennen. En dus sloeg een oplettende bezoekster van het pretpark alarm. “Schandalig dit”, schreef ze bij de foto van de honden op Twitter.

In bovenstaande video zie je hoe de politie in Roermond een hondje redt dat al uren in een veel te warme auto zat.

Beveiliging

“Er stond een klein raampje open”, vervolgde ze in een later bericht. “De beveiliging was onderweg om hun procedure te volgen.” Die procedure houdt in dat als er honden met warm weer vastzitten in een auto, de beveiliging meteen de politie belt, laat een woordvoerder weten aan het AD.

Geen warm weer

“Dat was hier niet het geval”, vervolgt de woordvoerder, doelend op de milde temperatuur van gister. “Wij controleren ook of het goed gaat met de honden. Verder kijken we of er een raampje open staat en of er iets van eten en water in de auto ligt.” Zo niet, dan schakelen ze alsnog de politie in.

Gratis hondenkennel

Of de politie er inderdaad aan te pas moest komen, is niet bekend. Wel heeft de Efteling contact met de dierenbescherming, om borden op de parkeerplaats te plaatsen waarop ‘op slot, hond eruit’ prijkt. Daarbij heeft het park al een gratis hondenkennel. “Wel jammer dat deze mensen daar geen gebruik van maakten. Die staat op onze website en bij de ingang vermeld.”

Temperatuur in auto

Tropische temperaturen of niet: de temperatuur in een auto die in de zon staat, is veel hoger dan de temperatuur buiten. Als hondeneigenaar is het belangrijk om daar altijd rekening mee te houden. Er zijn helaas genoeg voorbeelden die fataal zijn afgelopen.

@Efteling schandalig dit.. 2 honden in de auto terwijl er een hondenkennel is…😠medewerkers is op de hoogte pic.twitter.com/ZdfLuEeoZf — Flejorlie (@flejorlie) 9 september 2017

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update.

Bron: AD. Beeld: Twitter