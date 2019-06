Extra opletten: ook honden kunnen last krijgen van de eikenprocessierups

De eikenprocessierups houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Heel wat mensen hebben last van jeuk, bultjes, kortademigheid of ernstigere gevolgen zoals het gedeeltelijk verliezen van zicht. Maar niet alleen mensen hebben last van de beestjes.

Dieren kunnen namelijk ook last hebben van de eikenprocessierups. Dierendermatoloog Annette van der Lee waarschuwt mensen extra op hun hond te letten.

Let extra op je hond

Een boswandeling maken met je trouwe viervoeter is natuurlijk hartstikke leuk, maar je hond kan hier wel in aanraking komen met de eikenprocessierups. Blootstelling aan de haartjes van de rups kan bij honden voor flink wat overlast zorgen.

De honden kunnen last van hun ogen, lippen en tong krijgen. Ook kunnen de dieren misselijk zijn, braken of heel sloom worden. “Ze hebben traanogen, gezwollen lopen, een tong die rood en dik is, of ze hoesten”, zegt Annette tegen de NOS. In haar praktijk ziet ze veel dieren met deze klachten binnenkomen.

Gezwollen lippen en tong

Het is belangrijk meteen naar de dierenarts te gaan als je hond acute klachten aan de lippen en tong heeft. “Er kan een heftige irritatiereactie optreden, wat uiteindelijk zelfs kan leiden tot afsterving van weefsel. Als dat de tong is, dan heeft dat zeker consequenties voor het kunnen eten en drinken”, waarschuwt de dierendermatoloog.

Als je hond last van plekken heeft in de vacht waar hij aan gaat krabben, kun je er volgens Annette het beste tape op plakken en dat eraf trekken.

Bron: AD.nl, NOS. Beeld: iStock