Twee honden overleden na urenlange zit in hete auto: "Gevochten tot de laatste snik"

Een halfuur in een snikhete auto zitten, kan al fataal zijn voor een hond. Laat staan urenlang. Aan dat lot werden drie honden in het Belgische Brugge overgelaten.

Om half zes ’s avonds werd de dierenopvang door de politie ingeschakeld, terwijl de honden al sinds voor het middaguur in de auto zaten, zo weet Het Laatste Nieuws.

Natte handdoeken

Wat de dierenopvang aantrof na het inslaan van de autoruit, was hartverscheurend. Een hond was al overleden, de ander was aan het vechten voor zijn leven en de derde maakte het nog goed. Met alle macht werd er geprobeerd de twee nog levende beestjes af te koelen met natte handdoeken en airco.

Gevochten tot de laatste snik

Een halfuur later kwam de dierenambulance met de honden aan bij de dierenarts. “Afkoelen, afkoelen, afkoelen”, zo omschrijft een medewerker van de dierenopvang de reddingspoging op Facebook. “Liters en liters water. In beide poten een infuus, medicatie… Temperatuur opnemen… We hebben gevochten tot de laatste snik, maar het mocht niet baten.” Tien minuten later blies de Berner Sennen van net twee jaar zijn laatste adem uit.

Verdriet

De verzorger noemt het “een regelrechte schande”. En ook de hond die nog leeft is volgens hem kapot van verdriet. “Veertig minuten lang duwde hij zijn lichaam tegen mijn collega, steun zoeken en geen enkele keer geblaft of geluid gemaakt.” Toen zijn maatje overleed, snuffelde hij aan zijn kop. “Toen we de Berner wegdroegen blafte hij zo luid. Zeg nog maar eens dat dieren geen gevoelens hebben.”

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: laat je huisdier nóóit achter in de auto. Tref je een achtergelaten beestje aan in een wagen? Bel dan direct de politie.

Bron: HLN, Facebook. Beeld: iStock

Het is ontzettend belangrijk om je huisdier te beschermen tegen oververhitting. Deze koelband kan bijvoorbeeld helpen:

Zó zorg je ervoor dat je flesje water extra lang koel blijft – en daar komt geen koelbox aan te pas: