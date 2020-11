Lief: dít zijn de honden van Biden die meeverhuizen naar het Witte Huis

Eindelijk: na vier jaar mag het Witte Huis weer honden verwelkomen. Joe Biden heeft namelijk twee trouwe viervoeters aan zijn zij. Maak kennis met de honden van Biden: Champ en Major.

Vier jaar lang was er geen gekwispel in het Witte Huis. Trump was de eerste president in 120 jaar die namelijk geen hond meenam naar de presidentiële woning. Ook geen kat, geen hamster en geen goudvis. Maar de honden van Biden brengen weer wat dierlijke gezelligheid terug in het Witte Huis.

Honden van Biden

Champ en Major heten de twee honden die straks de first dogs van Amerika zijn. In de geschiedenis waren er veel presidenten die kleine honden hadden, maar Joe Biden en zijn vrouw Jill brengen daar verandering in. Zij nemen namelijk twee joekels van herdershonden met zich mee het Witte Huis in.