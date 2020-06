Weinig gedoe en veel liefde: déze hondenrassen zijn perfect voor senioren

Deze hondenrassen zijn perfect voor oudere mensen, want deze honden vergen weinig werk en geven je onwijs veel liefde.

Het hebben van een hond is niet alleen gezellig, maar uit onderzoek blijkt het ook goed te zijn voor je langdurige gezondheid. Bovendien zegt 88% van de volwassenen tussen de 50 en 80 jaar met een hond of kat, dat het hebben van een huisdier hen hielp om meer van het leven te genieten.

Het kan dan ook een slimme keuze zijn om op latere leeftijd nog een hond te nemen. Maar bij het kiezen van een hond is het als 65-plusser belangrijk om rekening te houden met hoe actief de hond is en de verzorging die ze nodig hebben. Daarom hebben we op een rijtje gezet welke hondenrassen perfect zijn voor senioren. Deze honden zijn niet heel actief, hebben niet zoveel verzorging nodig, maar geven wel veel liefde:

1. Poedel

Ze moeten eens in de zoveel tijd naar de hondenkapper, maar afgezien daarvan zijn poedels erg mooi, lief en makkelijk te trainen.

2. Cavalier King Charles Spaniel

Deze honden worden vaak beschreven als aanhankelijk, zachtaardig en elegant. Het zijn echte schoothondjes en zijn graag binnen bij hun baasjes. Hun zijdezachte vacht heeft niet veel onderhoud nodig en hun lichaamsbeweging is matig.

3. Bichon Frise

De Bichon Frise is een lieve hond die dol is op knuffelen. Ze hebben een matige hoeveelheid beweging nodig en moeten af en toe geborsteld worden, hoewel ze eigenlijk niet eens zoveel haar verliezen.

4. Franse bulldog

Franse bulldogs zijn hele vrolijke beestjes. Ze zijn redelijk actief, maar hebben geen groot uithoudingsvermogen dus met een kleine hoeveelheid beweging zijn ze al tevreden.

5. Maltezer

Maltezers zijn ook echte schoothondjes en doen het goed met matige lichaamsbeweging. Daarnaast vinden ze het geen probleem om veel tijd binnen door te brengen.

6. Shih Tzu

De Shih Tzu is een geweldige hond voor mensen in een klein appartement of huis zonder achtertuin. Ook zijn ze geweldig voor mensen met (klein)kinderen, omdat deze hondjes dol zijn op kinderen.

7. Dwergkeeshond

Deze kleine hondjes wegen slechts 1,5 tot 3,5 kilo en zijn daarom perfect voor iemand die haar hond graag in haar tas wil kunnen dragen. Ze hebben wel iets meer verzorging nodig en moeten iedere 4 tot 6 weken naar een professionele trimmer.

8. Pembroke Welsh Corgi

De Pembroke Welsh Corgi past uitstekend bij senioren die wat actiever zijn. Ze houden van wandelen, maar vanwege hun kleine pootjes lopen ze niet zo snel. Wel kunnen ze best zwaar worden (tot wel 15 kilo), dus zou een nadeel kunnen zijn.

9. Havanezer

Havanezers kunnen niet zo goed alleen blijven, dus bij deze honden is het belangrijk dat je veel thuis bent of hem overal mee naartoe neemt. Ze zijn makkelijk te trainen en hebben niet zoveel beweging nodig. 1 wandeling per dag is meestal al voldoende.

10. Greyhound

Greyhounds zijn misschien wel grote honden, maar het zijn echte vriendelijke reuzen. Hoewel ze gefokt worden om te racen, hebben ze helemaal niet zoveel beweging nodig. Een dagelijkse wandeling is vaak al voldoende, maar geef ze af en toe wel een kans om door de tuin of hondenpark te rennen.

11. Lhasa Apso

Deze honden staan bekend om hun mooie, lange haren. Als je ervoor kiest om hun vacht lang te houden, hebben ze elke 2 weken een bad nodig en moeten ze tussendoor geborsteld worden. Ze hebben veel energie en houden van wandelen.

12. Yorkshire Terrier

Deze honden zijn erg intelligent en makkelijk te trainen. Ze zijn relatief actief en gaan net zo graag wandelen als dat ze bij je op schoot zitten. Ze vinden alles prima. Als je de vacht kort houdt, hebben ze weinig verzorging nodig.

13. Dwergschnauzer

Dwergschnauzers zien er door hun “snor en baard” misschien serieus uit, maar ze zijn heel erg vriendelijk. Ook zijn ze dol op kinderen en houden ze van matige lichaamsbeweging. Een wandeling naar de supermarkt is al voldoende.

Bron: Women’s Day. Beeld: iStock