Honderden vmbo-examens ongeldig verklaard door fout school

In totaal zijn er 354 eindexamens van Maastrichtse vmbo-leerlingen afgekeurd. De leerlingen hadden nog niet alle vakken afgerond en dus hadden twee scholen de studenten niet deel mogen laten nemen aan het centrale eindexamen.

De gegevens van de zogenaamd afgeronde vakken die het Sint-Maartenscollege en het PortaMosana College aan de inspectie doorgaven, bleken incorrect. “De grote fouten die door deze scholen zijn gemaakt, hebben verstrekkende gevolgen voor hun eindexamenleerlingen”, aldus minister Arie Slob in een Kamerbrief. De Inspectie heeft de examens ongeldig verklaard. “Dit is een zwaar besluit, maar gegeven de omstandigheden onvermijdelijk.”

Overdoen

De inspectie is aan het bekijken hoe de situatie van de gedupeerde leerlingen eruitziet. Voor sommige leerlingen is het mogelijk om deze zomer openstaande toetsen te maken, en vervolgens het centraal eindexamen. Maar een aanzienlijk deel van de leerlingen zal vooralsnog het hele examenjaar over moeten doen, vreest de minister. “Dat levert een ontzettende teleurstelling op voor alle leerlingen die erop rekenden volgende week hun diploma-uitreiking te hebben”.

Deze middag mailden de scholen het trieste nieuws aan de leerlingen en ouders: “De directie van VMBO Maastricht en het bestuur van het Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs betreuren deze gang van zaken zeer. Dit is echt verschrikkelijk.” Het zal naar verwachting tot volgende week duren tot de leerlingen meer duidelijkheid krijgen over hun situatie.

Bron: AD.nl, Rijksoverheid.nl. Beeld: iStock