Hondje Frans Bauer in rolstoel na verdrietig incident

Schoothondje Lourdes van Frans en zijn vrouw Mariska Bauer loopt sinds 3 dagen met een rolstoeltje. Dat schrijft de zanger op Instagram, na een item op de Belgische televisie waarin de hond te zien was en hij er veel vragen over kreeg.

In het programma Wat een Dag kreeg Frans Bauer thuis bezoek en liet hij het programma kennismaken met zijn 3 hondjes, waaronder dus de verlamde Lourdes. “Sinds kort heeft ze een rolstoel”, vertelde de zanger. Daar kreeg de zanger veel vragen over, en dus besloot hij op Instagram te schrijven wat er aan de hand is.

Deels verlamd

Lourdes heeft namelijk een ruggenmerginfarct gehad. Ze kampt met een aandoening waardoor ze nu deels verlamd is. “Lourdes heeft sinds drie dagen een rolstoeltje omdat ze afgelopen zomer een ruggenmerginfarct heeft gehad, waardoor ze aan beide pootjes verlamd was. Nu na maanden elke week fysio doet het rechterpootje het weer maar het linker duidelijk minder”, legt hij over zijn blonde minipomeriaan uit bij een video.

Ze is blij

“Door maanden haar spieren niet te hebben gebruikt is er spierslapte ontstaan en we hopen nu met haar rolstoeltje dat ze weer haar spieren gaat opbouwen en misschien weer zelfstandig kan gaan lopen”, hoopt hij. “Ze heeft antislipsokjes aan zodat ze goed grip heeft en dat ze haar pootjes niet kan openhalen. We moeten veel oefenen en het rolstoelgebruik opbouwen. Ondertussen kan ze al aardig overweg met haar hondenrolstoeltje en ze is erg blij mee.”

Reacties

“Kijk dan ben je goed voor je hondje”, klinkt het op Instagram door zijn volgers. Een ander: “Ach die lieverd, hopelijk komt het gauw wat beter…”

Jackie

Vorige week poseerde Frans Bauer met een andere hond; namelijk met Jackie, voor een interview in Libelle. Je kunt het interview als premium-abonnee online lezen, of het blad nabestellen:

Bron: Instagram. Beeld: ANP