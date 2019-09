Hondje houdt na overlijden vriendje jaar lang plek vrij in zijn mand

Hondeneigenaren weten als geen ander dat hun viervoeter haarfijn aanvoelt wanneer ze verdrietig zijn, maar honden hebben zelf ook zo hun manieren om met rouw om te gaan.

Een hartverscheurende foto van een hondje dat rouwt om het overlijden van zijn beste hondenvriend gaat het internet over.

Mandje

De 9 jaar oude hond Harry sliep altijd naast zijn vriendje George (15 jaar). Ze deelden een mandje, terwijl ze er ook allebei 1 voor zichzelf hadden. Helaas werd George ziek en overleed hij. Daar kan Harry maar moeilijk mee omgaan en nog steeds houdt hij elke avond ruimte vrij in zijn mandje voor zijn vriend.

Tranen met tuiten

Caitlin, het baasje van de hondjes, deelt een foto van het beestje dat netjes naast zijn mandje gaat liggen wachten tot zijn vriendje komt. “Tranen met tuiten… hij liet George altijd daar slapen en een jaar na zijn dood gaat hij nog steeds zo liggen”, schrijft ze bij het plaatje.

I’m full on crying rn…he always let george sleep there and he died almost a year ago and he still lies there🥺 pic.twitter.com/NvV1PaDFfn

— caitlin 🦋 (@caitlinwynne2) September 12, 2019