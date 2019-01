Het kleine hondje Willow redde het leven van haar baasje door nadat ze was ingestort haar telefoon te pakken, zodat ze gelijk de ambulance kon bellen. Nu heeft baasje Ruth haar hond opgeleid tot hulphond.

Ruth Spurr (24) leidt aan het syndroom van Ehlers-Danlos. Dit is een zeldzame ziekte die haar bindweefsel aantasten. Hierdoor word je steeds zwakker en kun je af en toe bewusteloos raken. Dit gebeurde op de desbetreffende avond, maar gelukkig was daar Willow. Het kleine, witte hondje wist precies wat hij moest doen om het leven van zijn baasje te redden.

Heldhaftig hondje

“Ik werd een paar minuten later wakker en zag dat Willow op mijn borst lag met mijn telefoon in haar mond. Ze had mijn telefoon van de bank gepakt, zodat ik de ambulance kon bellen”, vertelt Ruth. Ze was zo onder de indruk van haar hondje, dat Ruth haar heldhaftige hond heeft opgeleid tot hulphond.

Trainen

Iedereen dacht dat Willow ‘te klein’ zou zijn om een fulltime helper te worden, maar Willow kan echt alles: van het ophalen van haar medicijnen tot het oppakken van haar sleutels. Bichon frise Willow heeft alle verwachtingen overtroffen en is alles wat Ruth nodig heeft. “We hebben hem zelfs getraind dat hij mijn alarm aan kan zetten en mensen kan roepen om mij te helpen, voor wanneer ik weer flauwval.”

Hulphond

“Ik heb Willow niet gekregen met de bedoeling dat ze mijn hulphond zou worden, maar toen mijn ziekte erger werd, leek het me de beste optie”, legt Ruth uit. “Pas toen een goede vriend van mij vertelde dat je huisdieren kon laten trainen hulphonden te worden, overwoog ik serieus om willen op te leiden als hulphond.”

Hoop

Familie en een paar vrienden van Ruth dachten niet dat een hondje zo klein als Willow haar zou kunnen helpen, maar Willow bewees dat ze er helemaal naast zaten. “Ik kan wel zeggen dat Willow mijn leven volledig heeft veranderd”, gaat ze verder. “Ik leefde niet, ik was alleen maar aan het overleven. Willow gaf me weer hoop.”

Small dog ‘saved her owner’s life’ after fetching a phone when she collapsed: Ruth Spurr, 24, from Amersham in Buckinghamshire, suffers from Ehlers-Danlos syndrome which has left her significantly weakened and reliant on a wheelchair to get around. https://t.co/XiejfrR5UR pic.twitter.com/Nunp23Afm0

— RushReads (@RushReads) 24 januari 2019