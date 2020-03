Hondje krijgt missie om zak chips te kopen voor baasje in quarantaine

In Mexico kreeg een chihuahua een hele bijzondere missie. Het baasje stuurde het hondje naar de winkel aan de overkant van de straat gestuurd om een zak chips te halen voor zichzelf, terwijl hij in thuisisolatie zit.

Zijn baasje stopte wat geld en een briefje met tekst onder het halsbandje van de hond. En wat denk je? Missie geslaagd!

Een hond die boodschappen voor je doet: dat noemen wij nou nog eens ideaal. De Mexicaan in quarantaine pakte het behoorlijk slim aan. Hij stuurde zijn hond naar de winkel met geld en een briefje met de tekst: “Hallo winkelbaas. Verkoop mijn hond alstublieft een zak Cheetos. Graag de oranje variant en niet de rode want die zijn te pittig. Er zit 20 dollar onder haar riempje. Opgelet, ze bijt als ze niet goed wordt behandeld. Groeten, uw overbuurman”.

Missie geslaagd

En ja hoor: het hondje keerde terug mét de zak chips. “Ze was een beetje in de war, maar slaagde uiteindelijk wonderwel in haar opdracht”, vertelt het baasje. De Mexicaan, genaamd Antonio, plaatste op Facebook foto’s van zijn hond met het briefje onder zijn halsband én met de zak chips. Hoewel daar vooral lachend op wordt gereageerd, zijn er ook een aantal chihuahua-kenners die het verhaal niet geloven. Chihuahua’s zouden zo’n ingewikkelde opdracht niet kunnen uitvoeren en dit zou in scène gezet zijn.

Hoe dan ook is het een erg grappig gezicht:

Dierenarts Martijntje: “Kan mijn hond of kat besmet raken met corona?”



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: iStock