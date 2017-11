Hongaarse kat Rudi lift honderden kilometers mee naar Eindhoven

Het leek onmogelijk om het Hongaarse baasje van kat Rudi te achterhalen. Het dier was per ongeluk helemaal meegelift van Hongarije naar Eindhoven. Rudi was al 10 dagen van huis voordat zijn baasje eindelijk gevonden werd.

Toen de zoektocht begon, was er weinig hoop. Er werd een foto op Facebook geplaatst van de kat en deze werd massaal in Hongarije gedeeld. Uiteindelijk kwam het bericht in een Facebookgroep terecht waar ook het dolblije baasje in zat.

Baasje Eva

Dolgelukkige Eva meldde zich in tranen bij het dierenopvangcentrum. Het dierenopvangcentrum liet in de oproep op Facebook 2 typische kenmerken van Rudi achterwege zodat geen onrechtmatige eigenaren zich gingen melden. Eva wist ze echter direct te benoemen en kon haar geluk niet op toen ze wist dat haar kat gevonden was.

Hereniging

De hereniging tussen Eva en Rudi zal helaas nog wel even moeten wachten. Het transport zal geregeld moeten worden en daarnaast moet Rudi eerst een chip, paspoort en enting nodig hebben. Ook zal Rudi nog verplicht drie weken extra in het opvangcentrum moeten blijven.

Na tien dagen is eindelijk het baasje van de liftende Hongaarse kat getraceerd. Zij is in tranen na de vondsthttps://t.co/lOopfR9zT0 — AD.nl (@ADnl) 2 november 2017

Bron: AD.nl. Beeld: