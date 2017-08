Hoogbegaafde Aliana (5) leert zichzelf in 1 maand lezen en 12 dagen schrijven

De Belgische Aliana Goethals was nog maar 4 jaar toen ze zichzelf binnen 1 maand leerde lezen. En da’s nog niet alles: binnen 12 dagen, kon ze ook schrijven.

“Er is geen houden aan dat kind”, lacht moeder Cindy tegen Het Laatste Nieuws. De hoogbegaafde Aliana, nu 5 jaar, gaat voor het eerst naar de basisschool.

In één keer naar groep 3

In België gaan kinderen van Aliana’s leeftijd normaal gesproken naar de 3e kleuterklas. Pas op hun 6e wandelen ze de basisschool binnen, maar Aliana skipt die tussenstap. Op 1 september start ze in het 1e leerjaar, wat in Nederland gelijk staat aan groep 3. Ook zal ze al rekenles krijgen uit het 2e leerjaar (groep 4 in Nederland), voor kinderen van 7 jaar.

Net zoals haar grote zus

Aliana heeft haar studiebol van geen vreemde. Ook haar 7-jarige zus is hoogbegaafd en sprong van de 3e kleuterklas zo naar het 2e studiejaar. “Ze wil alles kunnen wat haar grote zus kan”, vertelt moeder Cindy. Én haar overtreffen: haar zus begon ‘pas’ te lezen toen ze 6 was.

Met letters spelen

Maar hóé is Aliana zo jong dan al aan het lezen en schrijven geslagen? “Ze pikte veel op van haar zus die zich op een speelmat de drukletters had aangeleerd en begon uit zichzelf leesboekjes met drieletterwoordjes te bestuderen”, legt de trotse moeder uit. “Begreep ze iets niet, dan kwam ze het mij vragen. ‘Welke letter is dat?’ ‘Hoe zeg je o met een e erachter?'”

Wie A zegt, moet ook B zeggen, moet de peuter gedacht hebben. Schrijven, dus. “In 12 dagen had ze dat onder de knie. Intussen kent ze alle spellingsregels van het tweede studiejaar.” De kleine Einstein staat te springen om naar school te gaan.

Weer naar school

In Nederland zijn de meeste scholen in de regio’s midden en zuid alweer begonnen. Noord heeft tot maandag 4 september nog zomervakantie.

